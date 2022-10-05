Ліга чемпіонів

Баварія ефектно розбила Вікторію: слаломний шедевр Мане, легкий дубль Сане, жодного натяку на кризу. Марсель переміг у голлівудському матчі, пропустивши красу – ексголкіпер Реала поховав Спортінг за 10 хвилин.

Інтер вигриз перемогу у Барселони, знявши 12-річне прокляття, а Брюгге з Соболем переграв Атлетіко. Наполі знищив Аякс з тенісним рахунком, а Ліверпуль впорався з Рейнджерс завдяки філігранному удару Трента.

Наші в єврокубках

Шахтар сьогодні зустрінеться з Реалом в матчі Ліги чемпіонів. Анонс незабаром з'явиться на сайті. За мадридців точно зіграє Лунін, а також Андрій може провести ще 3 поєдинки. Мірча Луческу визначився з заявкою Динамо на матч Ліги Європи – новачки отримають шанс, сюрпризи від румуна.

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