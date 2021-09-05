Збірна України не втримала перемогу над Францією (1:1)

Збірна України

Україна розписала заслужену нічию з Францією. Микола Шапаренко забив дебютний гол за збірну – це шедевр.

Післяматчева прес-конференція Олесандра Петракова – образа Маліновського, затягування часу й місце Шапаренка

Ігор Харатін покинув розташування збірної України, хавбек Легії пропустить спаринг проти Чехії.

ЧС-2022, кваліфікація

Збірна Нідерландів розтрощили Чорногорію, Хорватія завдяки шедевру не пустила Росію в одноосібні лідери, Ерлінг Холанд забив переможний гол і залишив Норвегію в боротьбі.

Манор Соломон забив у божевільному матчі проти Австрії (5:2). Данія ледь не зганьбилася на Фарерах.

Хавбек Ворскли Олів'є Тілль з передачі Жерсона Родрігеса забив єдиний гол Люксембурга, який не допоміг уникнути поразки. Форвар, який все ще належить Динамо, ще й вилучення отримав.

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