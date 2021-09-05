Головні новини футболу 4 вересня: збірна України не втримала перемогу над Францією, Шевченко інтригує своїм майбутнім
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 4 вересня.
Збірна України
Україна розписала заслужену нічию з Францією. Микола Шапаренко забив дебютний гол за збірну – це шедевр.
Післяматчева прес-конференція Олесандра Петракова – образа Маліновського, затягування часу й місце Шапаренка
Ігор Харатін покинув розташування збірної України, хавбек Легії пропустить спаринг проти Чехії.
ЧС-2022, кваліфікація
Збірна Нідерландів розтрощили Чорногорію, Хорватія завдяки шедевру не пустила Росію в одноосібні лідери, Ерлінг Холанд забив переможний гол і залишив Норвегію в боротьбі.
Манор Соломон забив у божевільному матчі проти Австрії (5:2). Данія ледь не зганьбилася на Фарерах.
Хавбек Ворскли Олів'є Тілль з передачі Жерсона Родрігеса забив єдиний гол Люксембурга, який не допоміг уникнути поразки. Форвар, який все ще належить Динамо, ще й вилучення отримав.
Катерина Монзуль знову отримала призначення на матч відбору чемпіонату світу.
Інші топ-новини
Андрій Шевченко прокоментував чутки про роботу зі збірною Узбекистану та розповів про нові кар'єрні виклики.
Георгій Бущан повідомив дату свого повернення – розкішні новини для Динамо.
Хав'єр Пасторе, який був зіркою ПСЖ, після прощання з Ромою приєднався до аутсайдера Ла Ліги, де гратиме з екс-форвардом Карпат Лукасом Пересом.