Головні новини футболу 4 вересня: збірна України готується до Литви, представники Зорі – найкращі в УПЛ за серпень

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 вересня.

Збірна України

Головна команда країни готується до матчу кваліфікації Євро-2020 проти Литви: Євген Коноплянка без кондицій, Андрій Ярмоленко бере приклад з Роналду, Мар'ян Швед перевіряє нового воротаря.

Основний форвард Роман Яремчук зможе допомогти "синьо-жовтим" у цій грі, хоча прибув у розташування з ушкодженням. УЄФА назвав суддів на поєдинок між збірними України та Литви – матч обслужить бригада арбітрів з Боснії та Герцеговини.

У п'ятому турі відбору буде ще декілька цікавих поєдинків. Ми виділили головні інтриги: битва "динамівців", дуель суперників України та 4-та серія великого протистояння.

УПЛ

Визначилися найкращі гравець і тренер української Прем'єр-ліги за підсумками серпня. Нагороди отримали представники Зорі – Віктор Скрипник і Назарій Русин.

З'явилася інформація, що гравці Динамо висловили претензії Олексію Михайличенку після матчу з Зорею. Авторитетний журналіст заявив, що головний тренер киян не розраховує на двох чемпіонів світу та Шапаренка. Є і хороші новини для вболівальників Динамо – Дуелунд повертається в команду після травми та відновлення.

Євген Коноплянка може дебютувати за Шахтар за 2 дні до матчу збірної України. До речі, на трансфер вінгера до "гірників" вплинув Андрій Шевченко. Шахтар включив Коноплянку та бразильського новачка в заявку на Лігу чемпіонів.

Європа

Суперники Шахтаря також сформували свої заявки на груповий етап єврокубка. Руслан Маліновський потрапив у список Аталанти, а Олександр Зінченко – в список Манчестер Сіті. Окрім українця, там знайшлося місце для новачків і травмованої зірки. Зінченко влітку міг перейти в Ювентус.

Емерік Ляпорт успішно переніс операцію на меніску – Сіті залишився з одним центральним захисником. Конкурент Андрія Ярмоленка вибув до кінця року.

Андрій Лунін став жертвою недолугої трансферної політики Реала, втративши дивовижний шанс – Зінедін Зідан працює з командою зразка 2014 року через провалену революцію.