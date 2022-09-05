Україна

Чорноморець врятувався від поразки у грі з Інгульцем, перервавши свою безгольову серію. Львів на очах Петракова розписав нічию з Кривбасом – команда Юрія Вернидуба не забила у третьому матчі поспіль. Карпати дотиснули Ниву і зрівнялися з Поліссям – дует лідерів Першої ліги пішов у відрив.

Огнєн Вукоєвіч покине Динамо і очолить європейський клуб. Тренер клубу УПЛ загинув на фронті, захищаючи Україну. Мудрик, Циганков та Забарний залишились в Україні – чому Шахтар та Динамо не наважились на продаж своїх лідерів?

Європа

Манчестер Юнайтед переграв Арсенал з голом зіркового новачка та дублем Рашфорда. Це перша невдача "канонірів" у чемпіонаті. Зінченко повернувся після травми, помилявся, але зберіг лідерство в АПЛ.

Брюгге хотів іншого форварда замість Яремчука. Удінезе розтрощив Рому, забивши чотири голи й піднявшись у зону ЛЧ. Цітаішвілі віддав ефектний асист за Лех.

Ліга чемпіонів

Шахтар завтра стартує в Лізі чемпіонів. "Гірники" вирушили на перший матч проти РБ Лейпциг, оголосивши список гравців. Матч розсудить португалець, який лише раз перетинався з українцями. Лідер німців не зможе зіграти проти Шахтаря.