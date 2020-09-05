Ліга націй

Іспанія – Україна: підопічні Шевченка прибули до Мадрида. Збірна України тотально окупувала символічну збірну першого ігрового дня в еліті Ліги націй.

Тим часом Нідерланди здобули впевнену перемогу над Польщею у дебютному матчі Ліги націй під керівництвом нового тренера. Зате Італія врятувалася в матчі проти Боснії, Чехія здолала Словаччину, Австрія втримала перемогу над Норвегією.

Натомість Україна U-21 не втримала перемогу над ровесниками з Данії – скандальний гол на 5-й доданій хвилині ховає шанси на Євро.

Мессі з Барселони

Ліонель Мессі офіційно залишається в Барселоні. "Вся моя сім'я заплакала": перше інтерв'ю Мессі після скандального рішення – аргентинець знищив керівництво Барси.

Перед цим Ла Ліга категорично відповіла на заяву Мессі про 700 млн євро. Кінець саги Мессі: аргентинець залишається, але не вірить у проект Бартомеу – хронологія головної драми літа.

Трансфери

Хавбек Кай Хаверц став гравцем Челсі – 6-й новачок команди Лемпарда. Італійський Мілан орендував Браїма Діаса в Реала.

Лондонський Арсенал продовжив оренду Себальйоса з мадридського Реала. Натомість Карло Анчелотті отримає потужне підсилення півзахисту – Евертон близький до підписання трьох новачків.