Головні новини футболу 4 травня: Ярославський готує камбек, трансферні питання Динамо, нові деталі повернення УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 4 травня 2020 року. Можливість трансферів Динамо і камбеку Ярославського, кристалізація планів УПЛ – тут про все найцікавіше за день.

Динамо

Соль визначився з майбутнім у Динамо. Іспанця начебто сватали в серйозні команди, але сам вихованець Реала бажає битися за місце в основі київського клубу.

А ось Жерсон не горить поверненням у Динамо. Родрігес готовий залишитися в турецькому клубі, де в нього справи пішли на лад.

Російський тренер у Динамо? Ігор Циганик вважає, що це просто неможливо. Бердиєва киянам порадив ще Сергій Ребров, але тема зараз не дуже актуальна.

"Це сенсаційне відео – цікаво, як вони могли бути настільки некомпетентними": Динамо жорстко розкритикували за 2 проблемні трансфери.

УПЛ

Суркіс пояснив, чому в УПЛ вже не можна залишити 12 клубів. Президент Динамо заперечив заяву гендиректора Шахтаря, що начебто підтримує зменшення учасників чемпіонату України.

Директор УПЛ дав оптимістичний прогноз щодо дати відновлення сезону 2019/20. Встигнути хочуть ще навесні. Обов'язковою умовою буде проведення масового тестування на коронавірус.

Динамо і Шахтар дійшли згоди хоч у деяких питаннях: клуби УПЛ цього тижня розглянуть варіант завершити сезон у двох містах – відомі 3 головні кандидати. Крім Києва, це Львів і Дніпро.

Ярославський активно працює над поверненням у футбол – Циганик розсекретив деталі доволі реалістичного камбеку. Є нюанси, але колишній бос Металіста має дуже амбітні плани.

Світ

Puma злила нову форму Манчестер Сіті – фанам гидко, вони знайшли дивну асоціацію.

Реал підписує бестію за 60 млн – грамотніший за чемпіонів світу та загроза для фаворита Зідана, має лише один недолік і може допомогти Луніну вже в новому сезоні.

На лаві запасних – у норковій шубі і білому капелюсі: легенда Ювентуса міг потрапити за ґрати через свої шалені витівки. Сам зізнавався, що "збожеволів ще в колисці".