Україна

Динамо здобуло вольову перемогу над Ворсклою. Беніто вперше забив за киян і організував атаку з ювілейним голом Ваната.

Рух не зумів дотиснути Металіст 1925 після раннього вилучення. Кривбас у більшості розписав нудну нічию з Інгульцем.

Наші за кордоном

Циганков провів солідний матч в Прімері. Українець спровокував гол і віддав передгольовий пас, а Жирона вирвала перемогу над Мальоркою.

Андрій Лунін може втекти із Реала – українець отримав шанс залишитися в Ла Лізі. Руслан Маліновський підкорив тренер Марселя та отримав компліменти.

Європа

Наполі оформив виграш довгоочікуваного Скудетто. Це перше чемпіонство для Неаполя з часів Марадони. Брайтон дотиснув МЮ у божевільній кінцівці – пенальті на 90+5 дає Де Дзербі надію на ЛЧ.

Барселона зробила офіційну пропозицію Мессі зі смішною зарплатою у порівнянні з ПСЖ. Ліонель також отримав дивовижну пропозицію в 600 мільйонів – відома справжня причина поїздки Лео у Саудівську Аравію.