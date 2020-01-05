Головні новини футболу 4 січня: Зінченко забив за Ман Сіті, Баварія підписала "другого Нойєра", Барса провалила дербі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 січня.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко забив перший гол у сезоні за Манчестер Сіті та допоміг команді перемогти в Кубку Англії. Українець розрядив гармату з-за меж штрафного майданчика, а рикошет дезорієнтував воротаря.

Десна солідно заробила на переході Артема Фаворова в Угорщину. "Футбол 24" дізнався фінансову складову угоди та інші цікаві деталі трансферу.

Альбасете із Зозулею у складі програв аутсайдеру Тенеріфе – Роман отримав посередній бал. Однак матч видався результативним – команди забили 6 голів.

Європа

Реал розгромив Хетафе на виїзді та перервав провальну серію: нелогічний результат, феноменальний конкурент Луніна. Хетафе виглядав гідно, однак не завадив "вершковим" зрівнятися з Барсою на вершині Прімери.

Барселона втратила перемогу в каталонському дербі: героєм Еспаньйола став китаєць, а лідера Ла Ліги підвів де Йонг. "Блаугранас" не заслужили виграти, провівши слабкий перший тайм. Атлетіко здолав Леванте, Валенсія втримала перемогу над Ейбаром.

Баварія оголосила про трансфер Алєксандера Нюбеля. "Другий Нойєр" приєднається до мюнхенців влітку та боротиметься за статус першого номера зі справжнім Нойєром. Також він втратив капітанську пов'язку в Шальке та ризикує на пів року залишитися без ігрової практики.

У Кубку Англії Вулверхемптон і Манчестер Юнайтед розписали нічию, Лестер переміг Віган, сенсаційний тінейджер вивів Норвіч далі.

Україна

Беніто ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії, а тепер допомагатиме Циганкову – ми підготували представлення новачка Динамо. Фенербахче домовлятиметься з киянами щодо оренди Віталія Миколенка.

Приміщення стадіону Металіст та тренувальну базу повернули державі. За чутками це перший крок до повернення у футбол колишнього власника Металіста.

Олександр Рибка може продовжити кар'єру в Україні. Олімпік попрощається з п'ятьма гравцями взимку.