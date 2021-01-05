Україна

Динамо визначилось з двома суперниками на зимових зборах в ОАЕ. Команда Мірчі Луческу зіграє проти двох чемпіонів своїх країн.

Андрій Шевченко став кандидатом на посаду наставника Челсі. "Футбол 24" проаналізував шанси на відхід тренера збірної України зі своєї посади.

Президент Агробізнеса не зміг оскаржити довічну дискваліфікацію за побиття арбітра. Апеляція Олега Собуцького, який був віце-президентом УАФ, відхилена.

Українського футболіста "кинули" на гроші за кордоном – подробиці від постраждалого.

Трансфери

Трансфер Тайсона з Шахтаря знову опинився під загрозою. А от потенційний новачок Динамо вже забронював квитки до Києва – щоправда, і тут до оголошення про перехід ще далеко.

Півзахисник Мохамед Кадірі повернеться в Динамо. Ганець провів у Росії лише півроку.

Реал став фаворитом в боротьбі за Девіда Алабу, який покине Баварію на правах вільного агента.

Український захисник Тарас Качараба близький до переходу в Славію. Оборонець не полетів зі Слованом на збори.

Світ

Ліверпуль поступився Саутгемптону та продовжив невдалу серію. Тепер Манчестер Юнайтед може захопити лідерство в АПЛ

Кріштіану Роналду побив "вічне" досягнення Пеле – до історичного рекорду залишився один крок.

"Футбол 24" підвів підсумки новорічного вікенду.