Трансфери

Андрій Шевченко може отримати підсилення нападу. Дженоа хоче повернути Пйонтека і готує 17 мільйонів євро.

Кандидат у збірну України отримав шанс переїхати із Зорі в Бундеслігу, а захисник Динамо перейде в СК Дніпро-1.

Мадридський Реал запропонував 50 млн євро за Кіліана Мбаппе. Влітку француз стане вільним агентом, тому ПСЖ має шанс заробити бодай якусь суму. Натомість Ерлінг Холанд схиляється до переходу у Барселону – форвард Борусії не хоче грати разом з Мбаппе.

Англійський Брентфорд зробив Шахтарю нову пропозицію щодо Мудрика.

Україна

Київське Динамо озвучило плани на перший зимовий збір у Іспанії: названий один із суперників.

У львівських Карпатах готові до трансферного бану від ФІФА та УЄФА, але сподіваються на інше рішення, адже клуб не є правонаступником тих Карпат, які припинили участь у змаганнях будь-якого рівня.

Світ

Карло Анчелотті анонсував дебют Андрія Луніна за Реал у сезоні 2021/22. Українець вийде на поле в матчі Кубка Іспанії. Ця гра стане для нього першою в поточному сезоні.

Сергій Ребров і його Аль-Айн вийшли до півфіналу Кубка ОАЕ.

ФІФА визначилась з претендентами на премію Пушкаша – найкращі голи 2021-го.

Реал забув вийти з відпустки, конкуренти відпускають Ман Сіті, презентація Миколенка на Гудісоні – огляд вікенду.