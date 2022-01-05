Головні новини футболу 4 січня: Лунін зіграє за Реал, Мудрика хочуть переманити в АПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 січня.
Трансфери
Андрій Шевченко може отримати підсилення нападу. Дженоа хоче повернути Пйонтека і готує 17 мільйонів євро.
Кандидат у збірну України отримав шанс переїхати із Зорі в Бундеслігу, а захисник Динамо перейде в СК Дніпро-1.
Мадридський Реал запропонував 50 млн євро за Кіліана Мбаппе. Влітку француз стане вільним агентом, тому ПСЖ має шанс заробити бодай якусь суму. Натомість Ерлінг Холанд схиляється до переходу у Барселону – форвард Борусії не хоче грати разом з Мбаппе.
Англійський Брентфорд зробив Шахтарю нову пропозицію щодо Мудрика.
Україна
Київське Динамо озвучило плани на перший зимовий збір у Іспанії: названий один із суперників.
У львівських Карпатах готові до трансферного бану від ФІФА та УЄФА, але сподіваються на інше рішення, адже клуб не є правонаступником тих Карпат, які припинили участь у змаганнях будь-якого рівня.
Світ
Карло Анчелотті анонсував дебют Андрія Луніна за Реал у сезоні 2021/22. Українець вийде на поле в матчі Кубка Іспанії. Ця гра стане для нього першою в поточному сезоні.
Сергій Ребров і його Аль-Айн вийшли до півфіналу Кубка ОАЕ.
ФІФА визначилась з претендентами на премію Пушкаша – найкращі голи 2021-го.
Реал забув вийти з відпустки, конкуренти відпускають Ман Сіті, презентація Миколенка на Гудісоні – огляд вікенду.