Михайло Мудрик на шляху в АПЛ

Трансфери

Тоттенхем продовжує спроби підписати Руслана Маліновського. Англійський клуб зробив Аталанті чергову пропозицію щодо гравця збірної України. Також "шпори" цікавляться голкіпером Шахтаря Анатолієм Трубіним і налаштовані при цьому суттєво зекономити.

Челсі увімкнувся в боротьбу за Михайла Мудрика. Найближчим часом Даріо Срна проведе перемовини з "синіми". Водночас Шахтар висунув ультиматум Арсеналу щодо ціни за Мудрика – іншого гранда АПЛ використовують у хитрій грі.

Барселона виставила на продаж Ансу Фаті, який має мільярдну клаусулу – є проблема.

СК Дніпро-1 офіційно викупив півзахисника Вереса. Лідер УПЛ оформив перший зимовий трансфер.

Україна

У Польщі визначилися щодо кандидатури Андрія Шевченка на посаду головного тренера національної збірної.

Українець став найкращим тренером року в Камбоджі. Раніше він привів свою команду до чемпіонського титулу.

З Костянтина Жеваго хочуть стягнути 46 мільярдів. Справа почесного президента Ворскли вже в суді.

Світ

Наполі зазнав першої поразки в Серії А – досягнення підкорилося Інтеру, який вдома обіграв лідера чемпіонату. Дербі українців в Італії завершилося миром – Аталанта вирвала нічию у Спеції.

Ювентус вирвав сьому перемогу поспіль і продовжує погоню за лідером Серії А. У Кубку Іспанії Барселона пройшла команду третьої ліги тільки в екстра-таймі. Вихованець "синьо-гранатових" забив 3 голи у ворота рідної команди.