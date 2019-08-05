Головні новини футболу 4 серпня: Зінченко з Ман Сіті б'є Ліверпуль, Колос серед лідерів УПЛ, Динамо чекає суперника в ЛЧ

"Футбол 24" про дайджест топ-новин за неділю, 4-го серпня. Зінченко став володарем Суперкубка Англії-2019, Шахтар і Колос беруть приклад з Динамо – це єдині команди, які взяли максимум очок у чемпіонаті України.

Зінченко проти Салаха у Суперкубку Англії – Манчестер Сіті переміг Ліверпуль

Офіційний англійський сезон стартував урочисто. Ліверпуль – Ман Сіті: Салах нищить Зінченка, але українець сміється останнім і бере Суперкубок Англії у казковому матчі. Команди видали яскравий бій, в якому головним протистоянням стала дуель єгиптянина та українця. Зінченко – 3-й найкращий гравець Манчестер Сіті за версією WhoScored.

Роботи в Олександра не бракувало – встиг взяти участь в обох гольових атаках і реалізувати 11-метровий після матчу. Це перший поєдинок у Черіті Шилд для 22-річного українця, адже рік тому навіть не потрапив у заявку на Суперкубок. Дивіться пенальті Зінченка і геніальний сейв Вокера у відео голів та огляді матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті.

УПЛ

Колос вирвав перемогу в Олімпіка завдяки пенальті. Команда з села на менш ніж 2 тисячі мешканців – єдина, крім Динамо і Шахтаря, що не втратила очок після двох турів УПЛ. Справжня сенсація старту сезону? Вихідцям з Першої ліги допомогли 2 вилучення гравців Олімпіка. У Колоса суперечливу червону отримав динамівець Смирний.

В іншому матчі дня Шахтар у рідних стінах розгромив Карпати. Бразильці, зокрема, натуралізовані Марлос і Мораєс забивали та асистували. Команда Каштру вірна собі – кладе суперникам по 3 голи на старті УПЛ 2019/20.

Зоря не змогла здолати СК Дніпро-1 вдома. Інший орендований у Динамо хавбек відзначився асистом. Сергій Булеца подав з кутового, немов на золотому Чемпіонаті світу U-20. Однак Віктор Скрипник відмовився програвати у тренерській дуелі екс-гравців Дніпра проти Дмитра Михайленка.

Світ

Динамо чекає жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів, яке відбудеться у понеділок, 5-го серпня. Київський клуб, якщо пройде Брюгге, може отримати когось з 2-х потенційних суперників у вирішальному раунді кваліфікації.

Крім віце-чемпіонів України, ще й Зоря та Маріуполь дізнались потенційних суперників у раунді плей-офф Ліги Європи. Жеребкування також пройде сьогодні.

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