Головні новини футболу 4 серпня: скандальна перемога Ворскли та перша нічия в УПЛ 2018/19, ПСЖ здобув Суперкубок Франції

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 4 серпня.

УПЛ

Ворскла у 3-му турі нарешті змогла здобути першу перемогу в Прем'єр-лізі 2018/19. Підопічні Сачка у Львові перемогли однойменну команду з рахунком 1:0 – відео гола та огляд матчу.

У першому таймі Богдан Шуст парирував пенальті, а під завісу поєдинку Карека забив єдиний гол у поєдинку. Щоправда, перемога полтавців вийшла доволі скандальною – на останніх хвилинах гри арбітр матчу Іван Бондар зобов'язаний був призначати другий пенальті у ворота Ворскли за фол у штрафному майданчику, проте з незрозумілих причин обмежився призначенням штрафного удару.

В іншому матчі дня була зафіксована перша нічия в УПЛ 2018/19 – постарались Чорноморець та Зоря. Наставник луганців Юрій Вернидуб був дуже роздратований діями своєї команди.

Футбольна громадськість досі обговорює суддівство Юрія Можаровського у матчі Динамо – Шахтар. "Футбол 24" висловив і свою точку зору з цього приводу.

Трансфери

Алейш Відаль офіційно покинув Барселону та повернувся в Севілью. Тим часом в Іспанії набирають обертів чутки про дуже ймовірний відхід Луки Модріча з Реала. Хорватом активно цікавиться міланський Інтер.

Динамо продовжує спроби підписати шведського форварда Ісаака Теліна попри чутки про провал перемовин. А от екс-динамівець Даніло Сілва продовжить кар'єру в США.

Легендарний голландець Кларенс Зеєдорф став головним тренером збірної Камеруну.

Інші топ-події дня

ПСЖ легко розгромив Монако та виграв Суперкубок Франції-2018. Це перший трофей для Томаса Тухеля в ролі наставника французького клубу.

УЄФА назвав арбітра матчу Славія – Динамо. Поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів, який пройде вже 7 серпня у Празі, обслужить англійська бригада.

Артем Мілевський вперше прокоментував свій скандальний відхід з Динамо Брест. За словами екс-форварда збірної України, у нього виникли непорозуміння з новим тренером.