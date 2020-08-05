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ДИНАМО ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Головні новини футболу 4 серпня: Луческу в Динамо не може зібрати бойовий склад, Ман Сіті оформив класний трансфер

07:00 - Читать на русском
Головні новини футболу 4 серпня: Луческу в Динамо не може зібрати бойовий склад, Ман Сіті оформив класний трансфер
Торрес перебрався у Ман Сіті

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 серпня.

Україна

Віталій Миколенко отримав предметний інтерес від двох клубів, які останнім часом очолював Карло Анчелотті, але Динамо начебто просить "захмарну ціну".

Тим часом, Мірча Луческу не може зібрати бойовий склад на зборах. Троє лідерів Динамо пропустили тренування через травми. До слова, київський клуб обрав перших суперників для румунського фахівця. Спарингів буде чимало.

"Футбол 24" спрогнозував, хто з вихованців Динамо отримає шанс у команді Луческу? Є шість найімовірніших кандидатів.

Віктора Скрипника, схоже, точно не буде в Дніпрі. За інормацією ЗМІ, Дмитро Михайленко продовжив контракт з командою.

Шахтар – Вольфсбург: перед матчем Ліги Європи

Чемпіони України розкрили кадрову ситуацію після останнього тренування, а Луїш Каштру заінтригував заміною Ісмаїлі на передматчевій прес-конференції. "Гірники" прибрали з заявки лідера команди.

Натомість головний тренер Вольфсбурга Олівер Гласнер поскаржився на травми.

До речі, Шахтар веде екзотичну заміну для свого бразильця – вінгер, який перевершив досягнення Роббена.

Європа і трансфери

Роналду мав намір перейти в ПСЖ. Відбулась серйозна розмова з керівництвом Ювентуса.

Манчестер Сіті оформив серйозний трансфер іспанця, який може замінити Давіда Сілву.

Маліновський потрапив до топ-50 гравців Серії А за версією популярного видання – українець випередив кілька зірок. А нападник Ювентуса Пауло Дибала був визнаний MVP італійської першості.

В Англії визначився володар останньої путівки в АПЛ. Команди подарували драматичну розв'язку на Вемблі.

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