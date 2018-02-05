Головні новини футболу 4 лютого: Україна зіграє з Іспанією в 1/4 футзального Євро, Динамо програло, Чигринський забив

Збірна України з футзалу / фото УЄФА

"Футбол 24" представляє дайджест головних футбольних новин за 4 лютого.

Україна

Футзал, Євро-2018: Україна програла Португалії та зіграє у чвертьфіналі проти Іспанії.

Чигринський забив гол у ворота Олімпіакоса, допомігши АЕКу перемогти.

Динамо зазнало поразки від Академії Пушкаша.

Зоря розгромила Железнічар – Громов оформив дубль, Тимчик взяв участь у 4-х голах.

Рибалка асистом допоміг Сівасспору перемогти Галатасарай.

Худоб'як погодився перейти в Акжайик.

Бойко може перейти в Стяуа на правах оренди, – ЗМІ.

Світ

Ліверпуль і Тоттенхем розіграли феєричну нічию, Кейн двічі пробивав пенальті.

Атлетіко здолав Валенсію в центральному матчі – конфлікт Грізманна зі своїми фанами, вибиті зуби і гол-ракета.

Барселона врятувалась від першої поразки – Еспаньйол втратив перемогу в дощовому дербі.

Марокко – переможець ЧАН-2018.

Суперник Шахтаря мінімально здолав Верону та перервав затяжну безвиграшну серію.

Анонс

Сьогодні підбиваємо підсумки євровікенду. В АПЛ Челсі спробує обіграти Уотфорд на виїзді.