Головні новини футболу 4 лютого: повернення Ярмоленка відкладається, скандали в Динамо та Барселоні

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 лютого.

Україна

Відновлення Андрія Ярмоленка затягується. Вінгер збірної України, який перебуває поза грою з 14 грудня, пропустить ще близько місяця, хоча раніше повідомляли, що він повернеться на початку лютого. До слова, наша національна команда отримала нового тренера – асистентом Андрія Шевченка став ще один італієць.

Тамаш Кадар переведений в дубль Динамо через неприйнятну поведінку на тренуванні. За інформацією Ігоря Циганика, угорець має пропозиції з Росії, тому хоче покинути київський клуб.

Шахтар оголосив заявку на плей-офф Ліги Європи 2019/20. Вже 20 лютого "гірники" проведуть перший матч проти Бенфіки.

Топ-матчі дня

Кубок Німеччини втратив фаворитів. РБ Лейпциг та Борусія Д припинили виступи в турнірі на шляху 1/16 фіналу. Черговий гол Холанда та дебютний шедевр Рейни не допомогли дортмундцям уникнути поразки.

Сенсація і в Іспанії – чинний володар трофею зазнав сенсаційної поразки та покинув розіграш. А от Ліверпуль пройшов далі в Кубку Англії навіть резервним складом. Перемогу мерсисайдцям у матчі з представником третього дивізіону приніс курйозний автогол.

Світ

Чергова тренерська відставка в чемпіонаті Італії – туринський клуб вже знайшов нового наставника.

Серйозні проблеми виникли у Барселони – Усман Дембеле вибув до кінця сезону, а Ліонель Мессі відкрито розкритикував Еріка Абідаля. Каталонці в екстреному порядку розпочали пошуки нападника.