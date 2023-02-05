Дуель Зінченка і Миколенка в АПЛ 04 02 2023 / Getty Images

Україна

Георгій Бущан переніс операцію у Німеччині та пропустить старт другої частини сезону. Динамо повідомило термін відновлення свого голкіпера.

Віктор Циганков може дебютувати в Ла Лізі вже у неділю, в матчі проти Валенсії. Тренер Жирони переконаний, що українець готовий вийти на поле.

Владислав Супряга може покинути Динамо. У послугах чемпіона світу зацікавлений лідер Першої ліги, який хоче підписати ще й гравця Шахтаря.

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