Головні новини футболу 4 лютого: гарячий матч Зінченка і Миколенка в АПЛ, крах Ліверпуля, арешт російського шпигуна
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 4 лютого.
Україна
Георгій Бущан переніс операцію у Німеччині та пропустить старт другої частини сезону. Динамо повідомило термін відновлення свого голкіпера.
Віктор Циганков може дебютувати в Ла Лізі вже у неділю, в матчі проти Валенсії. Тренер Жирони переконаний, що українець готовий вийти на поле.
Владислав Супряга може покинути Динамо. У послугах чемпіона світу зацікавлений лідер Першої ліги, який хоче підписати ще й гравця Шахтаря.
"Через півроку – оренда": що не так із дебютом Мудрика за Челсі на Стемфорд Брідж, або Чому українцю пощастило.
Топ-матчі дня
Евертон сенсаційно обіграв Арсенал, поставивши підніжку лідеру АПЛ. Віталій Миколенко зіграв проти Олександра Зінченка, який наприкінці гри ледь не побився із суперником.
Мадридський Реал отримав суперника: визначились півфінальні пари Клубного ЧС, який триває у Марокко.
Ліверпуль зазнав розгрому, Манчестер Юнайтед втримав перемогу – результати дня в АПЛ.
Мессі та Хакімі розкішними голами принесли ПСЖ вольову перемогу. Лео ледь не забив з кутового, завадила стійка.
Тете феєрично увірвався в АПЛ: дебютний гол вінгера Шахтаря у ворота чемпіона світу допоміг Лестеру перервати серію без перемог, яка тривала майже 3 місяці.
Новий лідер у чемпіонаті Німеччини, знаковий гол у Дортмунді – перший після тривалої боротьби з раком.
Інші головні події
Барселона запізнилась із трансфером на 18 секунд. ФІФА не пішла на поступки каталонцям, відмовившись реєструвати перехід.
Німецького екс-футболіста заарештували за шпигунство на користь Росії – він інформував Кремль щодо війни в Україні.