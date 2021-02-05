Головні новини футболу 4 лютого: Динамо втратило перемогу у спарингу, Челсі обіграв Тоттенхем, помер Михайло Суркіс
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 лютого.
Україна
Динамо не вдалось обіграти ЦСКА 1948 у товариському поєдинку. Переглянути відео голів та огляд матчу можна за посиланням.
Сумна новина надійшла від сім'ї президента київського клубу Ігоря Суркіса, помер батько очільника Динамо – Михайло Суркіс.
Українська асоціація футболу назвала імена претендентів на звання найкращого легіонера – у списку не знайшлось місця для футболістів Динамо.
Європа
Челсі здолав Тоттенхем у центральному матчі 22-го туру УПЛ, команда Тухеля підбирається до топ-4.
Ювентус намагається переконати Роналду у продовжені співпраці – відомі деталі потенційного контракту португальця.
Мессі ледь не зруйнував життя свого юного фаната. Історія, яка розпочиналась казково, але згодом перетворилась на пекло.
Українці за кордоном
Мар'ян Швед продовжує тішити результативністю в Бельгії, останні успіхи українця не залишились непоміченими в інших клубах.
Футбол 24 підготував для вас ексклюзивне інтерв'ю з українським гравцем, який вже встиг стати зіркою у польському клубі.