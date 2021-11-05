Зоря в Європі

Зоря здобула другу перемогу в Лізі конференцій. Луганська команда на останніх хвилинах дотиснула софійський ЦСКА голами іранських форвардів. "Не перестаю дивуватись своїм гравцям", – Віктор Скрипник прокоментував успіх.

Зоря повертається у боротьбу за євровесну, адже в групі неймовірна інтрига. Рома ледь уникла повторення ганьби з Буде-Глімт. Римляни врятували нічию в матчі з розкішними голами та суддівським скандалом.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко перед вирішальним матчем збірної України отримав пошкодження. Українець пропустив поєдинок у Лізі Європи, а Вест Хем феєрично втратив перемогу в Генку, але проходить далі.

Олександр Зубков відзначився курйозним голом у воротах Селтіка, однак його Ференцварош все одно програв Селтіку. Роман Безус з Гентом вийшов у плей-офф Ліги конференцій, а Ігор Пластун забив гол престижу за Лудогорець.

Роман Зозуля забив ефектним ударом через себе перший гол за Фуенлабраду. Олександр Зінченко отримав шанс вийти проти Манчестер Юнайтед в головному матчі вікенду.

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