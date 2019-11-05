Головні новини футболу 4 листопада: УПЛ назвала найкращих у 13-му турі, Гомеш прооперований після жахливої травми

Представники Динамо та Шахтаря цього разу не стали найкращими в УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 листопада.

Україна

Наставник Олімпіка Вісенте Гомес став найкращим тренером 13-го туру Прем'єр-ліги. Під керівництвом іспанця донеччани здобули третю перемогу поспіль та після провального старту чемпіонату наблизилися до першої шістки. Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець визнаний найкращим гравцем туру.

"Футбол 24" обговорив головні події туру з екс-голкіпером збірної України.

Резонансний сюжет матчу Динамо – Шахтар в Кубку України – гаряче було не лише на футбольному полі.

Тренерські призначення

В Італії відбулася чергова відставка – Брешія попрощалася з тренером. Це вже 5-е звільнення в Серії А у сезоні 2019/20 – раніше тренерів змінили Сампдорія, Дженоа, Мілан та Удінезе .

Зміни на тренерському містку сталися і в Іспанії – Леганес запросив Хав'єра Агірре, а Сельту очолив екс-тренер Барселони. За іронією долі, він дебютує в новій команді саме проти "синьо-гранатових".

Світ

Андре Гомеш успішно прооперований – півзахисник Евертона та збірної Португалії отримав жахливий перелом ноги в матчі проти Тоттенхема, але має шанси на повноцінне відновлення.

Ікер Касільяс провів перше тренування після інфаркту.

"Футбол 24" виділив головні події євровікенду.