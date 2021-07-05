Головні новини футболу 4 липня: збірна України повернулася з Євро-2020, поразка Шахтаря на зборах, пари 1/2 Копа Амеріка
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 липня.
Збірна України
"Синьо-жовті" повернулися до Києва після вильоту з чемпіонату Європи. Щоправда, не прилетів з командою Сергій Кривцов. Захисник залишився в Римі, де пройде медобстеження у зв'язку з травмою.
"Футбол 24" зібрав реакцію на фіаско команди Шевченка в матчі з Англією. Також ми з'ясували думку тамтешніх ЗМІ про перемогу підопічних Саутгейта над нашою збірною.
Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро. До слова, стало відомо, скільки Україна отримає призових за участь у турнірі.
Трансфери
Андрій Ярмоленко спровокував битву турецьких грандів. Лідеру збірної України пропонують чималу зарплату.
Барселона продовжує чистку складу. Цього разу "синьо-гранатові" відпустили гравця в АПЛ на правах оренди.
Шахтар продасть захисника в Копенгаген. Наразі сторони узгоджують останні деталі.
Мілан визначився з сумою, яку готовий викласти за Романа Яремчука.
Інші головні події
Динамо назвало чергового суперника на зборах у Швейцарії. Шахтар провів другий контрольний матч – перша поразка Роберто Де Дзербі на посаді наставника віце-чемпіонів УКраїни.
Аргентина вийшла у півфінал Копа Амеріка завдяки виставі Ліонеля Мессі. Таким чином, сформувалися пари 1/2 фіналу.
Знаменитий француз Патрік Вієйра офіційно поновив тренерську кар'єру та знайшов нове місце роботи.