Збірна України повернулася до Києва з чемпіонату Європи-2020 / Facebook epicentrkua

Збірна України

"Синьо-жовті" повернулися до Києва після вильоту з чемпіонату Європи. Щоправда, не прилетів з командою Сергій Кривцов. Захисник залишився в Римі, де пройде медобстеження у зв'язку з травмою.

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