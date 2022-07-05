Україна

СК Дніпро-1 вирушив на збори, але остаточний склад та ім'я головного тренера залишаються невідомими. У Шахтарі відреагували на спробу росіян відновити участь їхніх команд у міжнародних змаганнях. Динамо ризикує втратити провального легіонера. Євген Хачеріді натякнув на завершення кар'єри. Ярослав Ракицький, за інсайдерською інформацією, завершує повернення до Шахтаря.

Трансфери

Манчестер Сіті офіційно продав Габі Жезуса в Арсенал. Натомість "містяни" придбали хавбека збірної Англії. Барселона оголосила про перехід лідера Мілана, а потім підписала переможця Ліги чемпіонів, прописавши шалену клаусулу.

Микола Матвієнко може замінити зірку Аякса, якого за серйозні гроші продають в Англію. Артем Довбик зацікавив тріумфатора Ліги Європи. Віктор Коваленко на роздоріжжі: українця хочуть бачити в себе клуби з Італії та Англії.

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