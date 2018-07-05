Головні новини футболу 4 липня: Роналду все ближчий до Ювентуса, Реал спростував чутки про придбання Мбаппе

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 4 липня.

Підсумки 1/8 фіналу ЧС-2018

Напередодні завершився перший раунд плей-офф чемпіонату світу та визначилися чвертьфіналісти турніру. У символічну збірну 1/8 фіналу увійшли всі форварди ПСЖ. Вже 8 післяматчевих пенальті на ЧС-2018 відбито з порушенням правил.

Гравці збірної Колумбії отримали смертельні погрози за нереалізовані пенальті в протистоянні з Англією. Натомість англійці побороли своє головне прокляття, за цим спостерігали понад 24 млн англійців. Також збірна "трьох левів" отримала мотивацію дійти до фіналу – модель Playboy пообіцяла повністю оголитись.

Роналду і Ювентус

Перехід Кріштіану Роналду в Ювентус ризикує стати головною трансферною сагою цього літа. Португалець вже два тижні займається пошуком будинку в Турині. Італійська преса шаленіє, а генеральний директор Юве Джузеппе Маротта відмовився коментувати ситуацію. Нагадаємо, що Реал нібито погодився продати Роналду "старій синьорі" за 100 млн євро.

З'явилися чутки стосовно того, що Реал вже знайшов заміну португальцю в особі Кіліана Мбаппе. Втім, мадридський клуб офіційно спростував цю інформацію.

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