Головні новини футболу 4 липня: Лемпард очолив Челсі, Буффон повернувся в Ювентус, Роббен завершив кар'єру

Лемпард та Чех знову в Челсі / ФК Челсі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 липня.

Україна

Динамо зіграло внічию з Ботошані у першому спарингу на австрійських зборах. Кияни пропустили першими, проте Беньямін Вербіч зрівняв рахунок у другому таймі. За "біло-синіх" дебютували два новачки – Мохаммед Кадірі та Олександр Караваєв.

Втім, головним ньюзмейкером дня в Україні став Юрій Габовда – екс-карпатівець брутально анонсував спаринг Халадаша проти Краснодара. Слова про "москальські пики" облетіли Україну та Росію і дійшли навіть до УЄФА. Як пояснив у коментарі "Футбол 24" сам Габовда, його аккаунт в Instagram був "зламаний", після чого і з'явився цей пост.

Трансфери та призначення

Едуард Соболь перейшов у Брюгге. Орендна угода гравця збірної України розрахована на один рік. Інший наш "збірник" Андрій Лунін має чимало пропозицій для оренди з Реала.

Манчестер Сіті підписав Родрі. Раніше Атлетіко отримав за іспанського хавбека 70 млн євро, а сам півзахисник уклав з "містянами" угоду на 5 років. Екс-півзахисник Манчестер Юнайтед Андер Еррера перейшов у ПСЖ.

Колишній гравець Реала Жуліо Сезар став новим тренером Олімпіка. Френк Лемпард офіційно очолив Челсі. Легенда лондонського клубу підписав трирічний контракт.

Своє повернення і в Турині – Джанлуїджі Буффон знову виступатиме за Ювентус. Кар'єра зіркового голкіпера триватиме ще мінімум рік.

Світ

Визначився другий фіналіст Копа Амеріка-2019 – ним стала збірна Перу, яка несподівано розгромила Чилі. Команда Рікардо Гареки у фіналі зіграє проти Бразилії.

Ар'єн Роббен оголосив про завершення кар'єри у віці 35-ти років. Останнім клубом голландця стала Баварія.