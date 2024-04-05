Наші збірні

Україна піднялася на дві сходинки у рейтингу ФІФА. Шахтар отримав ще один варіант проведення матчів у єврокубках. Аргентина визначилася з трьома чемпіонами світу на Олімпіаді – Ротань дізнався, чи зіграє Мессі проти України.

Україна

Динамо повернулось у топ-3 УПЛ – кияни розгромили Зорю, Кабаєв забив шедевральний гол, Ярмоленко віддав асист. Ворскла здолала Полісся і зіграє проти Шахтаря у фіналі Кубка України – Ісенко повторив свій подвиг 16-річної дитини.

Англія

Челсі вирвав перемогу над МЮ у дворовому футболі: метушливий Мудрик, диво-пас Антоні, божевільна розв'язка з хет-триком. Ліверпуль повернув лідерство в АПЛ, дотиснувши Шеффілд у рідних стінах. АПЛ хоче ввести революційне правило з НБА.