Україна

Директор Металіста спрогнозував подальшу долю клубу – харків'яни можуть припинити існування за однієї умови. Тренувальна база Шахтаря зазнала обстрілів під час боїв поблизу Києва. Єзерський тримав оборону Києва у складі добровольчого батальйону.

Луческу провів тренування Динамо у Румунії, але не вірить у поновлення чемпіонату України. Сидорчук та Бєсєдін приєднались до роботи з командою, а ще Тарас Степаненко працює разом з киянами. Ігор Суркіс проти "кабінетного чемпіонства".

Трансфери

Захисник Маріуполя офіційно перейшов у чемпіонат Ісландії. Ворскла відпустила легіонера у чемпіонат Швеції – зірковий хавбек так і не встиг дебютувати за полтавців. Гравець Ворскли офіційно перебрався у Нідерланди. Захисник Кривбаса виступатиме у чемпіонаті Грузії – він стане восьмим українцем у команді.

Європа

Попереду важливий тиждень для українців у єврокубках. Розказуємо, коли вболівати за Зінченка, Маліновського та Яремчука. Ліга чемпіонів може зазнати чергової реформи – президент ПСЖ просуває революційну ідею. Ілля Забарний увійшов у топ-10 найкращих молодих захисників Європи.

Мілан не зміг обіграти Болонью – "россонері" залишилися лідером та закрутили чемпіонську інтригу в Італії. Арсенал зазнав сенсаційного розгрому від Крістал Пелас. Жерсон феєрично дебютував за новий клуб в Туреччині.