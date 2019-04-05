Головні новини футболу 4 квітня: деталі травми та терміни відновлення Зінченка, збірна України піднялась у рейтингу ФІФА

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 4 квітня.

Українці за кордоном

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко дізнався діагноз своєї травми, яку він зазнав у поєдинку проти Кардіффа. Втратою українця серйозно занепокоївся головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола. Також, Футбол 24 зібрав реакцію англійських ЗМІ та вболівальників манчестерського клубу на пошкодження Зіни.

Євген Коноплянка у складі Шальке вилетів з Кубка Німеччини, поступившись Вердеру на стадії 1/4 фіналу. Німецькі журналісти оцінили рівень гри українця в цьому поєдинку, який може вплинути на майбутнє 29-річного вінгера у Шальке.

Україна

Підопічні Андрія Шевченка піднялись в оновленому рейтингу ФІФА.

Екс-хавбек київського Динамо Вітор Буено повернувся в Сантос і відразу ж був відправлений в оренду в інший бразильський клуб. Стали відомі цікаві деталі, щодо повернення гравця з України на батьківщину. Вітор не забув поділитись враженнями від таких трансферів у Instagram.

Ще один український клуб продовжує втрачати бразильців. ФК Львів попрощається ще з двома легіонерами.

Український чемпіон з біатлону Дмитро Підручний дав ексклюзивне інтерв'ю для Футбол 24, де зізнався, що слідкує за футбольним життям в нашій країні.

Домашній стадіон Динамо НСК Олімпійський може стати місцем проведення дебатів між кандидатами в президенти України Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

Європа

У ЗМІ з'явилась інформація, що хавбек ПСЖ Адріен Рабйо домовився з Реалом про підписання контракту, в Мадриді одразу відреагували на ці чутки. Варто відзначити, що у таборі "вершкових" ненайкращий настрій, адже клуб стоїть на порозі історичного антидосягнення.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду зазнав фіаско у судовій тягянині з німецьким виданням. Співвітчизник КріРо відомий фахівець Жозе Моурінью може продовжити роботу в Італії, де на нього вже полюють 2 клуби.

Легенда бразильського футболу Пеле потрапив у лікарню.