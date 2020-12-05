Україна

СК Дніпро-1 підтвердив низку позитивних тестів на коронавірус серед своїх гравців, команда не опускає руки і готується до важливого матчу УПЛ.

Стало відомо, які українські телеканали транслюватимуть чемпіонат світу-2022.

Журналісти розсекретили преміальні гравців Динамо за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів – солідні гроші.

Відомий екс-боксер Володимир Кличко в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свої відносини з футболом, назвав улюблені клуби та ще багато цікавого.

Європа

Неймар шантажує керівництво ПСЖ, бразилець вимагає у парижан підписати Мессі.

В Італії легендарну арену назвали іменем Дієго Марадони.

Футбол 24 підготував для вас прев'ю найцікавіших матчів вікенду, які не можна пропустити.

Українці за кордоном

Андрій Ярмоленко здолав коронавірус та повернувся до тренувань з Вест Хемом, тренер лондонців оцінив форму українця.

Ще один лідер збірної України Руслан Маліновський теж здав негативний тест на COVID-19 і готовий допомогти Аталанті.

Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун отримали нового тренера у Генті. Фахівець вже здобував чемпіонство Бельгії.