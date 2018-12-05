toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛУКА МОДРІЧ ЄВРО-2020

Головні новини футболу 4 грудня: Лунін творив дива в Іспанії, матч Шахтар – Ліон перенесли в Київ

07:00 3 Читать на русском
Головні новини футболу 4 грудня: Лунін творив дива в Іспанії, матч Шахтар – Ліон перенесли в Київ
Головні новини футболу 4 грудня

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 4 грудня.

Наші за кордоном

Головним героєм дня став Андрій Лунін, який прекрасною грою витягнув Леганес в 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Український голкіпер відбив пенальті від екс-форварда Манчестер Юнайтед і здійснив ще декілька сейвів. Щоправда, у чемпіонаті Іспанії Лунін має серйозну проблему.

Олександр Зінченко через травму носа пропустив сьогоднішню гру Манчестер Сіті проти Уотфорда. "Містяни" перемогли та збільшили відрив від Ліверпуля. Натомість Роман Яремчук і Андрій Бацула голами допомогли своїм командам вийти в 1/4 фіналу Кубка Бельгії.

Доменіко Тедеско запевнив, що не має жодних претензій до Євгена Коноплянки в Шальке. Агент Артема Мілевського розповів про варіант продовження кар'єри в Індонезії, а Євген Селезньов взимку може перейти в Галатасарай.

Ліга чемпіонів

УЄФА офіційно переніс матч Шахтар – Ліон на НСК Олімпійський в Київ. Президент французького клубу прокоментував ситуацію з воєнним станом в Україні.

Гру також могли перенести у Львів, але УЄФА цей варіант, як виявилося, навіть не розглядав. Представники Арени-Львів обурилися. Натомість Динамо пішло на поступки – наступного дня кияни на тому ж стадіоні прийматимуть Яблонец у Лізі Європи.

Головний фаворит Ліги чемпіонів Манчестер Сіті може бути виключений з турніру.

УПЛ

Завершився 17 тур УПЛ – читайте наші підсумки. Найкращим тренером туру став Володимир Шаран, а найкращим футболістом – його підопічний Кирило Ковалець. Наш експерт розповів, чому Тайсона треба карати, а в УПЛ – змінити календар.

Беньямін Вербіч – найкращий гравець Динамо у листопаді, а Марлос та Малишев повернулись до загальної групи Шахтаря. До слова, стала відома дата, коли клуби УПЛ розглянуть питання розширення ліги.

Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
37
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук