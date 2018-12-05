Головні новини футболу 4 грудня: Лунін творив дива в Іспанії, матч Шахтар – Ліон перенесли в Київ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 4 грудня.

Наші за кордоном

Головним героєм дня став Андрій Лунін, який прекрасною грою витягнув Леганес в 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Український голкіпер відбив пенальті від екс-форварда Манчестер Юнайтед і здійснив ще декілька сейвів. Щоправда, у чемпіонаті Іспанії Лунін має серйозну проблему.

Олександр Зінченко через травму носа пропустив сьогоднішню гру Манчестер Сіті проти Уотфорда. "Містяни" перемогли та збільшили відрив від Ліверпуля. Натомість Роман Яремчук і Андрій Бацула голами допомогли своїм командам вийти в 1/4 фіналу Кубка Бельгії.

Доменіко Тедеско запевнив, що не має жодних претензій до Євгена Коноплянки в Шальке. Агент Артема Мілевського розповів про варіант продовження кар'єри в Індонезії, а Євген Селезньов взимку може перейти в Галатасарай.

Ліга чемпіонів

УЄФА офіційно переніс матч Шахтар – Ліон на НСК Олімпійський в Київ. Президент французького клубу прокоментував ситуацію з воєнним станом в Україні.

Гру також могли перенести у Львів, але УЄФА цей варіант, як виявилося, навіть не розглядав. Представники Арени-Львів обурилися. Натомість Динамо пішло на поступки – наступного дня кияни на тому ж стадіоні прийматимуть Яблонец у Лізі Європи.

Головний фаворит Ліги чемпіонів Манчестер Сіті може бути виключений з турніру.

УПЛ

Завершився 17 тур УПЛ – читайте наші підсумки. Найкращим тренером туру став Володимир Шаран, а найкращим футболістом – його підопічний Кирило Ковалець. Наш експерт розповів, чому Тайсона треба карати, а в УПЛ – змінити календар.

Беньямін Вербіч – найкращий гравець Динамо у листопаді, а Марлос та Малишев повернулись до загальної групи Шахтаря. До слова, стала відома дата, коли клуби УПЛ розглянуть питання розширення ліги.