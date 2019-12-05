Головні новини футболу 4 грудня: Ліверпуль ефектно виграв дербі, фіаско Моурінью в Манчестері, кубкові невдачі українців

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 грудня.

Англія

Грандіозний ігровий день подарувала Прем'єр-ліга. Манчестер Юнайтед втримав перемогу над Тоттенхемом. Жозе Моурінью не лише зазнав першого фіаско на чолі "шпор", а й осоромився перед вболівальниками свого колишнього клубу.

Ліверпуль розгромив Евертон у надрезультативному дербі Мерсисайду, а Садьйо Мане підкорив гросмейстерську вершину АПЛ. Втім, збільшити відрив від конкурентів Клоппу не вдалося – Лестер переміг Уотфорд, а Челсі здолав Астон Віллу.

Андрій Ярмоленко не допоміг Вест Хему врятуватися від поразки Вулверхемптону. Українець вдруге поспіль розпочав матч з лави запасних, а після виходу на заміну ще й спровокував фатальний гол на власні ворота.

Україна

Збірна України проведе ще два спаринги перед Євро-2020 – "синьо-жовті" розглядають двох спаринг-партнерів. Стало відомо, який загальнодоступний канал покаже півфінали та фінал чемпіонату Європи, а також матчі нашої збірної на турнірі. Збірна України дізналася свій посів при жеребкуванні Ліги націй 2020/21.

Німецький форвард покинув Карпати, пробувши у команді лише 2 місяці. УПЛ назвала представника Карпат найкращим гравцем листопада – він обійшов лідерів Динамо та Шахтаря. Іспанський фахівець став найкращим тренером УПЛ у листопаді.

Динамо вирішило змінити місце проведення зимових зборів. "Динамо – це більше, ніж клуб": чому Карлос Де Пена – ідеальний легіонер для українського футболу.

Наші за кордоном

Яремчук, Безус і Пластун не врятували Гент від вильоту з Кубка Бельгії, а от Брюгге Соболя пройшов завдяки серії пенальті. Ференцварош Реброва вилетів з Кубка Угорщини, поступившись середняку нижчого дивізіону.

Селезньов відзначився голом у Кубку Туреччини, однак не врятував Бурсаспор від поразки. Зозуля пояснив, чому залишився в Альбасете попри пропозиції від клубів Прімери. Розкішний гол Нойка став найкращим у 30-у турі чемпіонату Білорусі.