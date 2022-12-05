Чемпіонат світу-2022

Визначилася друга півфінальна пара Мундіалю – Франція зустрінеться з Англією. Англія розгромила Сенегал: два герої Саутгейта і фініш для найкращих африканців.

Франція розбила Польщу після важкого першого тайму. Жиру став найкращим бомбардиром в історії збірної, а Мбаппе перевершив неймовірне досягнення Пеле.

Трансфери українців

Перехід Руслана Маліновського у Тоттенхем зривається через кримінальне розслідування. Артета має сумніви щодо підписання Михайла Мудрика в Арсенал. Експерт оцінив потенційний трансфер Віктора Циганкова в ПСВ.

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Динамо готується до зимових зборів у Туреччині. Роналду вимагає майже 20 мільйонів від Ювентуса. Чемпіонат світу готується до революційного формату на 48 команд – ФІФА розглядає 3 варіанти поділу груп.