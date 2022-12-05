Головні новини футболу 4 грудня: Англія та Франція в 1/4 ЧС, перехід Маліновського в АПЛ зривається через кримінал
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 грудня.
Чемпіонат світу-2022
Визначилася друга півфінальна пара Мундіалю – Франція зустрінеться з Англією. Англія розгромила Сенегал: два герої Саутгейта і фініш для найкращих африканців.
Франція розбила Польщу після важкого першого тайму. Жиру став найкращим бомбардиром в історії збірної, а Мбаппе перевершив неймовірне досягнення Пеле.
Трансфери українців
Перехід Руслана Маліновського у Тоттенхем зривається через кримінальне розслідування. Артета має сумніви щодо підписання Михайла Мудрика в Арсенал. Експерт оцінив потенційний трансфер Віктора Циганкова в ПСВ.
Інші новини
Динамо готується до зимових зборів у Туреччині. Роналду вимагає майже 20 мільйонів від Ювентуса. Чемпіонат світу готується до революційного формату на 48 команд – ФІФА розглядає 3 варіанти поділу груп.