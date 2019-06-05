Головні новини футболу 4 червня: Карпати та Чорноморець не зуміли перемогти в плей-офф УПЛ, Реал підписав Йовіча

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 червня.

УПЛ

У Львові Карпати розійшлися миром із Волинню у першому матчі плей-офф Прем'єр-ліги. Натомість Чорноморець розписав нічию з Колосом в Одесі – відеоогляд поєдинку плей-офф УПЛ.

Італійська Рома домовилась із Фонсекою – тренер Шахтаря невдовзі може очолити "вовків". Тим часом, за повідомленнями ЗМІ, Олександр Хацкевич залишиться в Динамо й готуватиме "біло-синіх" до нового сезону.

Нарешті полтавська Ворскла призначила Косовського повноцінним тренером клубу.

Трансфери

Мадридський Реал офіційно підписав Йовіча з франкфуртського Айнтрахта. А оборонець Ферлан Менді пройшов медогляд для іспанського гранда.

Тим часом Старрідж і Морено покинули Ліверпуль у статусі вільних агентів. Натомість П'єр-Емерік Обамеянг отримав дві космічні пропозиції з Китаю.

Даріо Срна схиляється до відходу з Кальярі та повернення у рідний клуб. Зате туринський Ювентус хоче повернути Погба з Манчестер Юнайтед.

Інші топ-події

Роман Зозуля фірмовим голом не допоміг Альбасете врятуватись у матчі проти Малаги – Бланко Лещук отримав вилучення. На чемпіонаті світу-2019 серед збірних U-20 США у драматичному матчі перемогли Францію; також Південна Корея вибила Японію, а Малі здолала Аргентину в серії пенальті.

Мауріціо Саррі натякнув на повернення в Італію, а Кріштіану Роналду нібито дав добро на його призначення тренером Ювентуса.

Лондонський Челсі не хоче призначати Аллегрі на заміну Саррі через цікаву причину. Тим часом Хулен Лопетегі очолив Севілью – восени його звільнив мадридський Реал.