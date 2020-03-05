toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ЛІГА НАЦІЙ ЗБІРНА УКРАЇНИ ШАХТАР - СК ДНІПРО-1 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Головні новини футболу 4 березня: Шахтар розбив СК Дніпро-1, топ-клуби зі скрипом відіграли 1/8 фіналу Кубка Англії

07:00 201 Читать на русском
Головні новини футболу 4 березня: Шахтар розбив СК Дніпро-1, топ-клуби зі скрипом відіграли 1/8 фіналу Кубка Англії
Тайсон в обіймах партнерів / ФК Шахтар

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 березня.

Україна

Донецький Шахтар без спротиву розгромив СК Дніпро-1 і відновив 13-очкову перевагу над 2-м місцем – відео голів та огляд центрального матчу 21-го туру УПЛ.

Луганська Зоря впевнено перемогла Львів і повернулася на другу сходинку в лізі. Тим часом чернігівська Десна у надскладному матчі здолала Олімпік – донеччани програли 6 матчів поспіль.

Натомість Олександрія розгромила Карпати у Львові. Також Маріуполь вдома розгромив Ворсклу та здобув першу перемогу в УПЛ у 2020 році.

Європа

У Кубку Англії Манчестер Сіті пройшов Шеффілд Венсдей – конкурент Зінченка створив вирішальний гол і став найкращим. А після вильоту Тоттенхема в серії пенальті від Норвіча та проходу далі Лестера визначилися чвертьфінальні пари.

У Кубку Іспанії Реал Сосьєдад здолав сенсаційний Мірандес і став першим фіналістом турніру. Натомість ПСЖ знищив Ліон та легко вийшов у фінал Кубка Франції, а Мбаппе створив черговий шедевр.

Інші топ-події

Італійська Серія А офіційно закриє усі трибуни для глядачів на місяць. Поєдинок Кубка Італії Наполі – Інтер перенесений через коронавірус на пізніший термін.

Мадридський Реал влітку може звільнити Зідана – "вершкові" вже контактували з представниками нового тренера. А міланський Інтер вимагає трьох гравців Барселони в обмін на Мартінеса.

blog_ava
Каштру: Поєдинок проти СК Дніпро-1 був одним із найкращих матчів Шахтаря
00:05
332
Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
8
хв
Дербі Каунті
21:45
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук