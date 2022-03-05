Головні новини футболу 4 березня: Абрамович причетний до війни в Україні, Італія пропонує допомогу з чемпіонатом
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 березня.
Війна України з Росією
У Києві затримали Нестора Шуфрича – екс-президента Говерли і народного депутата від ОПЗЖ. Скандальний нардеп порушив закон воєнного стану, а його охорона неправомірно застосувала зброю.
Два футбольні арбітри з Києва боронять Україну від російської окупації.
Матчі чемпіонату України можуть відбутись в Італії. Якщо ж змагання не поновляться, то Шахтар ризикує втратити головного тренера і важливого легіонера.
Наші за кордоном
Френк Лемпард оцінив важкість травми Віталія Миколенка, який не зміг дограти поєдинок Кубка Англії.
Український футболіст нарешті розірвав контракт з клубом, яким опікується Кадиров.
Ракицький і його сім'я залишаються жити в Росії навіть після відходу українця із Зеніта.
Інші головні події
Роман Абрамович розпочав перемовини з потенційним покупцем Челсі – все може завершитись дуже скоро. Також росіянин був причетний до вторгнення в Україну, фінансуючи виготовлення комплектуючих для танків – деталі розслідування.
Інтер повернув собі лідерство в чемпіонаті Італії, розгромивши аутсайдера.
Севілья ризикує відпустити Реал у чемпіонських перегонах Іспанії після несподіваної втрати очок.