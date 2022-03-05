Війна України з Росією

У Києві затримали Нестора Шуфрича – екс-президента Говерли і народного депутата від ОПЗЖ. Скандальний нардеп порушив закон воєнного стану, а його охорона неправомірно застосувала зброю.

Два футбольні арбітри з Києва боронять Україну від російської окупації.

Матчі чемпіонату України можуть відбутись в Італії. Якщо ж змагання не поновляться, то Шахтар ризикує втратити головного тренера і важливого легіонера.

Наші за кордоном

Френк Лемпард оцінив важкість травми Віталія Миколенка, який не зміг дограти поєдинок Кубка Англії.

Український футболіст нарешті розірвав контракт з клубом, яким опікується Кадиров.

Ракицький і його сім'я залишаються жити в Росії навіть після відходу українця із Зеніта.

Інші головні події

Роман Абрамович розпочав перемовини з потенційним покупцем Челсі – все може завершитись дуже скоро. Також росіянин був причетний до вторгнення в Україну, фінансуючи виготовлення комплектуючих для танків – деталі розслідування.

Інтер повернув собі лідерство в чемпіонаті Італії, розгромивши аутсайдера.

Севілья ризикує відпустити Реал у чемпіонських перегонах Іспанії після несподіваної втрати очок.