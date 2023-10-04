Ліга чемпіонів

Стартував другий тур групового етапу Ліги чемпіонів. Трубін провів солідний матч, став найкращим і зупинив чемпіона світу, але не врятував Бенфіку від поразки Інтеру. Арсенал зазнав поразки від Ланса, а Зінченко підвів у вирішальному голі.

Реал здолав Наполі завдяки "гарматі" Вальверде – Беллінгем оформив гол+пас. Галатасарай у матчі з нереалізованим пенальті перестріляв МЮ, Баварія вирвала перемогу в Копенгагена, а Уніон вдруге поспіль драматично програв.

Україна

Сергій Ребров зробив заміну у збірній України на матчі проти Північної Македонії та Мальти. Віктора Циганкова замінив Олександр Піхальонок.

Шахтар сьогодні зіграє в Лізі чемпіонів з Антверпеном. Патрік ван Леувен розповів про сюрпризи для суперника, чутки про відставку та вплив війни. Шахтар не схожий на себе – що відбувається з чемпіоном?

Реакція на гол Мудрика

Михайло Мудрик напередодні забив дебютний гол в АПЛ. Українець відреагував на довгоочікувану подію. Лемпард розхвалив Мудрика, проаналізувавши його гол.

Михайло травмувався у матчі за Челсі – під питанням жовтневі поєдинки за збірну України. Він розкрив свій стан після пошкодження та додав оптимізму.