Головні новини футболу 3 жовтня: Україна може прийняти чемпіонат світу, Лунін дебютує за Реал в ЛЧ проти Шахтаря
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 3 жовтня.
Ліга чемпіонів
Андрій Лунін зіграє з Шахтарем у Лізі чемпіонів. Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа не встигає відновитися від пошкодження. Поєдинок, який відбудеться 5 жовтня на Сантьяго Бернабеу, стане дебютним для українського воротаря в ЛЧ.
У матчі на Сантьяго Бернабеу "гірників" вважають явним аутсайдером: прогноз букмекерів на поєдинок Реал – Шахтар. Українська команда вже вирушила на поєдинок у Мадрид – відомий список гравців на гру третього туру Ліги чемпіонів. Після двох матчів у Реала 6 очок, Шахтар набрав 4.
Україна
Україна може прийняти чемпіонат світу – приєднання до заявки двох країн на фінальній стадії.
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