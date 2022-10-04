Андрій Лунін зіграє за Реал у Лізі чемпіонів / Getty Images

Ліга чемпіонів

Андрій Лунін зіграє з Шахтарем у Лізі чемпіонів. Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа не встигає відновитися від пошкодження. Поєдинок, який відбудеться 5 жовтня на Сантьяго Бернабеу, стане дебютним для українського воротаря в ЛЧ.

У матчі на Сантьяго Бернабеу "гірників" вважають явним аутсайдером: прогноз букмекерів на поєдинок Реал – Шахтар. Українська команда вже вирушила на поєдинок у Мадрид – відомий список гравців на гру третього туру Ліги чемпіонів. Після двох матчів у Реала 6 очок, Шахтар набрав 4.

Україна

Україна може прийняти чемпіонат світу – приєднання до заявки двох країн на фінальній стадії.

Минай підписав екс-форварда збірної України – новачок має замінити у команді Селезньова.

Шахтар взяв на себе лікування легендарного захисника "Азовсталі".

Мірча Луческу прагнув підписати Тайсона і Мораєса, але отримав красномовну відповідь від керівництва Динамо.

Тренер Львова, якого нещодавно арештували у Білорусі, дізнався вирок від режиму Лукашенка.

Шевченко і Блохін курять збоку: хто тренер №1 у збірній України.

Інші головні події

Ерік Тен Хаг пояснив, чому Роналду не зіграв у дербі Манчестера жодної хвилини. В Англії вже стверджують, що взимку португалець таки може піти з МЮ.

Російського футболіста не пустили в Польщу на єврокубковий матч – санкції проти агресорів у дії.

Гонсало Ігуаїн анонсував завершення кар'єри. Екс-зірка Реала і збірної Аргентини не стримав сліз, оголошуючи це рішення.