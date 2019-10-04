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ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Головні новини футболу 3 жовтня: Олександрія здобула перше очко в Лізі Європи, Динамо розчарувало в Швейцарії

07:00 32 Читать на русском
Головні новини футболу 3 жовтня: Олександрія здобула перше очко в Лізі Європи, Динамо розчарувало в Швейцарії
Лугано – Динамо / Фото Футбол 24

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 жовтня.

Ліга Європи

Динамо втратило очки у матчі Ліги Європи проти значно слабшого суперника. Відео найкращих моментів матчу можна переглянути за посиланням. Головний тренер киян Олексія Михайличенко спробував пояснити причини такого невтішного результату.

Олександрія у Львові розписала гольову нічию з бельгійським грандом. Футбол 24 підготував для вас відео голів та огляд матчу.

Також у інших матчах турніру здивував Манчестер Юнайтед, а Арсенал знищив свого суперника.

Україна

Відбулось жеребкування 1/8 фіналу Кубка України, в якому іронія долі спіткала грандів УПЛ.

Гравець Шахтаря та збірної України потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів за версією авторитетно видання.

Агент українського легіонера, який виступає в Італії, розповів, що його клієнт міг опинитись в іншому відомому клубі.

Європа

Реал зазнав чергових кадрових втрат, скоро у лазареті мадридців не вистачатиме місця.

Пішов з життя президент італійського клубу. Футбол 24 пригадав найяскравіші моменти кар'єри функціонера, який захоплювався грою Андрія Шевченка.

Тренер Вест Хема оцінив рівень гри Андрія Ярмоленка та зізнався, чого очікує від українця.

Детальний розбір падіння Реала на фоні матчу Ліги чемпіонів проти скромного Брюгге читайте на Футбол 24.

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