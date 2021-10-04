Україна

Київське Динамо зупинило Шахтар у гарячій битві туру і зберегло лідерство в УПЛ – відеоогляд Класичного протистояння в чемпіонаті.

Керманич "біло-синіх" Мірча Луческу розповів про стан Миколенка та ще 2 зірок, зміни після Суперкубку та перевагу "гірників". Натомість Роберто Де Дзербі принизив Динамо за мотивами останнього Класичного.

Луганська Зоря впевнено розібралася з Десною і повернулася до топ-4 Прем'єр-ліги. Рівненський Верес втримав нічию з Олександрією і продовжив безпрограшну серію.

Європа

У чемпіонаті Англії Ліверпуль розписав бойову нічию з Манчестер Сіті в шаленому матчі. Лондонський Тоттенхем переміг Астон Віллу й перервав програшну серію, а Вест Хем без Ярмоленка сенсаційно поступився Брентфорду.

У Серії А Мілан перестріляв Аталанту з Маліновським і втримав 2-ге місце. Тим часом Наполі оформив камбек з Фіорентиною і зберіг лідерство в Серії А, а Рома завдяки Мхітаряну здолала Емполі.

Мадридський Реал на виїзді поступився Еспаньйолу і зазнав першої поразки в Ла Лізі. Франкфуртський Айнтрахт здобув сенсаційну перемогу над Баварією, а Байєр розгромив Армінію й наздогнав мюнхенців на вершині таблиці.

Інші топ-події

Боснія і Герцеговина втратила П'яніча та ще двох футболістів на матч з Україною. Легендарний президент Марселя Тапі помер від онкологічного захворювання.

У Бельгії помилка Соболя коштувала Брюгге перемоги над Андерлехтом. Лісабонська Бенфіка зазнала першої поразки в сезоні – VAR скасував гол Яремчука.