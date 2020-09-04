Україна – Швейцарія

Збірна України красиво переграла Швейцарію в стартовому матчі Ліги націй та очолила групу за підсумками першого туру. Дебютанти віддали гольові паси, а Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко оформили шедеври.

Зінченко присвятив забитий гол лікарю збірної, який помер від коронавірусу. Ярмоленко закріпився на другій сходинці найкращих бомбардирів збірної України. Тимчик та Михайліченко стали 300-м і 301-м гравцями головної команди країни.

Андрій Шевченко задоволений результатом зустрічі, а наставник швейцарців заявив, що його підопічним забракло сміливості.

Європа

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