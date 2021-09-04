Збірна України

Головна команда країни продовжує підготовку до матчу кваліфікації ЧС-2022 проти Франції. Збірна України сьогодні може встановити неоднозначний рекорд.

Олександр Петраков розповів про стан зацькованого Караваєва і готовність лідерів. Дідьє Дешам заявив, що Україна з новим тренером не надто змінилася.

Які шанси збірної України вийти на ЧС-2022 – Франція нічого не змінить.

Андрій Шевченко зробив несподівану заяву. Шева зізнався, що ні він, ні його штаб не хотіли покидати збірну України та були готові підписати новий контракт.

Українські клуби

Динамо оприлюднило заявку на груповий етап Ліги чемпіонів. Кияни відпустили Костевича в Рух, але не підпишуть одноклубника Яремчука.

Зоря оголосила заявку на історичну Лігу конференцій. Львів домовився з Дулубом щодо співпраці – контракт підпишуть найближчим часом.

Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України – починається найцікавіше. Ярославський оплатив відновлення окраси ОСК Металіст – робота коштувала 4 мільйони гривень.

Інші новини

Молодіжна збірна України вдало стартувала у відборі до Євро-2023 U-21. Наші хлопці втримали важку перемогу над Сербією. Єдиний гол забив Дмитро Криськів. Далі зустріч з Вірменією.

У відборі до ЧС-2022 Бразилія мінімально здолала Чилі, Колумбія і Уругвай втратили очки з аутсайдерами. Аргентина здобула трудовий успіх, але Мессі ледь не завершив кар'єру після звірячого фолу суперника.