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Головні новини футболу 3 вересня: Карпати змінили головного тренера, Селезньов знайшов новий клуб

07:00 383 Читать на русском
Головні новини футболу 3 вересня: Карпати змінили головного тренера, Селезньов знайшов новий клуб
Головні новини футболу 3 вересня / Карпати

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 вересня.

Україна

Карпати оголосили про призначення нового головного тренера. Ним став Роман Санжар. Екс-керманич донецького Олімпіка впевнений, що гідно проявить себе у Львові. Він прийшов на місце Олександра Чижевського, за якого вступилися ультрас "зелено-білих".

Національна збірна України продовжує підготовку до матчів проти Литви та Нігерії. Водночас жіноча збірна України зазнала нищівної поразки від Німеччини.

Динамо U-19 дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА.

Трансфери

Євген Селезньов повернувся в Туреччину – форвард підписав контракт з Бурсаспором.

Німецька преса повідомила, за яку суму Коноплянка перейшов у Шахтар. Також "гірники" заплатили чималі гроші за частину прав на новачка Вітао. Тайсон не зрадів продовженню кар'єри в Шахтарі – чемпіон України не відпустив капітана в Серію А.

Клуби топ-5 ліг Європи за літо витратили рекордну суму на трансфери. Топ-10 найдорожчих переходів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси.

Збірні

Збірні Італії та Португалії втратили важливих гравців перед матчами відбору на Євро-2020. Новачок Манчестер Юнайтед не допоможе збірній Англії проти Болгарії та Косова. Брати-лідери покинули розташування збірної Бельгії.

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Бойчишин: Крім Санжара, на пост тренера Карпат було ще троє претендентів
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