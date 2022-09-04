Головні новини футболу 3 вересня: Динамо знову провалилось в УПЛ, розкішні голи українців у Європі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 вересня.
УПЛ
У суботу трьома матчами продовжився 3-й тур Прем'єр-ліги 2022/23. Головна подія – поразка Динамо від Зорі. Кияни програли другий поспіль поєдинок і ще не набрали жодного очка (у Зорі їх вже 9, у Шахтаря 7). Це найгірший старт чемпіонату України в історії Динамо.
А от СК Дніпро-1 впевнено переміг Верес. Коштовний новачок забив і віддав асист у дебютному матчі. Підопічні Кучера у двох зіграних турах не пропустили жодного м'яча.
Металіст 1925 завдав Ворсклі третьої поспіль поразки. Арбітр придумав пенальті, екс-форвард Шахтаря оформив дубль.
СК Дніпро-1 підписав відомого легіонера з досвідом виступів в Україні. А от у Динамо зірвалися переходи одразу двох іноземців.
Шахтар оголосив заявку на Лігу чемпіонів з трьома легіонерами і низкою новачків. "Гірники" стартують в ЛЧ вже 6 вересня поєдинком проти РБ Лейпциг.
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