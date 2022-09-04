УПЛ

У суботу трьома матчами продовжився 3-й тур Прем'єр-ліги 2022/23. Головна подія – поразка Динамо від Зорі. Кияни програли другий поспіль поєдинок і ще не набрали жодного очка (у Зорі їх вже 9, у Шахтаря 7). Це найгірший старт чемпіонату України в історії Динамо.

А от СК Дніпро-1 впевнено переміг Верес. Коштовний новачок забив і віддав асист у дебютному матчі. Підопічні Кучера у двох зіграних турах не пропустили жодного м'яча.

Металіст 1925 завдав Ворсклі третьої поспіль поразки. Арбітр придумав пенальті, екс-форвард Шахтаря оформив дубль.

СК Дніпро-1 підписав відомого легіонера з досвідом виступів в Україні. А от у Динамо зірвалися переходи одразу двох іноземців.

Шахтар оголосив заявку на Лігу чемпіонів з трьома легіонерами і низкою новачків. "Гірники" стартують в ЛЧ вже 6 вересня поєдинком проти РБ Лейпциг.

Наші за кордоном

Евертон забрав очки в Ліверпуля – Миколенко зупинив Салаха в аномальному матчі АПЛ, VAR і каркас воріт поцупили голи.

Роман Безус шикарним ударом через себе забив дебютний гол на Кіпрі – постраждав суперник Динамо в Лізі Європи.

Євген Коноплянка забив ефектний гол зі штрафного – відео другого взяття воріт за тиждень у виконанні українця.

Топ-чемпіонати

В Іспанії Реал і Барселона здобули чергові перемоги. Каталонці на виїзді розгромили Севілью і, можливо, відправили Хулена Лопетегі у відставку.

Манчестер Сіті втратив перемогу над Астон Віллою у матчі АПЛ – судді вкрали гол, дивовижне марнотратство Холанда і КДБ.

ПСЖ з дублями Мбаппе і Мессі повернув лідерство у Лізі 1.

Мілан обіграв Інтер у видовищному і надрезультативному дербі, а Ювентус знову втратив очки.

Марсело знайшов новий клуб. Вибір легенди Реала виявився доволі неочікуваним.