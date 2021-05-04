Україна

Юрій Калітвінцев офіційно покинув Олімпік. Донеччани дуже швидко знайшли заміну – команду очолив Роман Санжар, який успішно працював у клубі декілька років тому. Олександрія веде переговори з Дмитром Михайленком та Вісенте Гомесом.

З'явилася інформація, що Роберто Де Дзербі підпише контракт з Шахтарем на 2 роки. Однак остаточного рішення ще немає. В Італії пишуть, що "гірники" зацікавлені в запрошенні Дженнаро Гаттузо.

Зоря на порозі масового відходу лідерів – одразу четверо гравців основи можуть покинути клуб. А ще луганці втратили героя півфіналу Кубка України – у футболіста струс мозку та перелом носа. Чорноморець може підсилитись одразу 12 гравцями Динамо.

Європа

Севілья на останніх хвилинах програла Атлетіку та вибула з чемпіонських перегонів Ла Ліги. Парма мінімально поступилась Торіно та вилетіла із Серії А. Вест Хем без Ярмоленка здобув вольову перемогу над Бернлі та продовжив боротьбу за єврокубки.

Кріштіану Роналду шокував планами на майбутнє – Ювентус і колишній клуб португальця опинилися в дамках. ПСЖ може наважитися на трансфер Неймара – у французькому клубі втрачають терпіння. Валенсія звільнила головного тренера – поразка від Барселони і загроза вильоту стали фатальними.

Ліга чемпіонів

Сьогодні відбудеться півфінальний матч Ліги чемпіонів – Манчестер Сіті приймає ПСЖ і виглядає фаворитом на фінал. Почеттіно отримав хороші новини на поєдинок проти Зінченка і Ко. А от Реал втратив одного з лідерів на матч-відповідь проти Челсі.