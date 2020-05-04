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Головні новини футболу 3 травня: Реброва сватають в Туреччину, бенефіс українців у Білорусі

4 травня 07:00 1196 Читать на русском
Головні новини футболу 3 травня: Реброва сватають в Туреччину, бенефіс українців у Білорусі
Сергій Ребров / ФК Ференцварош

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 травня.

Україна

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров може очолити Фенербахче, запевняють турецькі ЗМІ.

Вдалим для українців вийшов день у Білорусі. Шахтар Юрія Вернидуба розгромив суперника, Динамо Брест теж впевнено перемогло. Але головним героєм став українець зі скромної Славії – він оформив дубль за 2 хвилини та приніс команді перемогу.

Шахтар налаштований зберегти Віктора Коваленка та сподівається на підписання нового контракту вже найближчим часом.

Трансфери

Барселона знайшла ідеальне підсилення, яке втратила кілька років тому.

Реал все ще налаштований підписати Поля Погба. Мадридці готові викласти солідну суму за півзахисника Манчестер Юнайтед.

Ліверпуль запропонував Тімо Вернеру контракт на 5 років. Також форвард РБ Лейпциг може отримати вражаючу зарплатню.

Брюгге може відмовитися від викупу Едуарда Соболя та вже знайшов альтернативу захиснику збірної України.

Світ

Наставник збірної Нідерландів Рональд Куман потрапив у лікарню через проблеми з серцем.

Англія визначила дату фіналу національного Кубка – поєдинок пройде аж у серпні. Крім того, АПЛ 2019/20 може бути дограна в Австралії, а наступний сезон Прем'єр-ліги – пройти без глядачів.

"Футбол 24" підсумував сезон у чемпіонаті Франції, який був завершений достроково.

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