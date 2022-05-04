Ліга чемпіонів

Ліверпуль став першим фіналістом ЛЧ 2021/22. Вільяреал був близьким до дива, вигравши перший тайм з рахунком 2:0, але у другій половині гри підопічні Клоппа перевернули гру. 3:2 на користь мерсисайдців – відео голів і огляд драматичного матчу. Це четвертий фінал ЛЧ в тренерській кар'єрі Юргена Клоппа і третій на посаді наставника "червоних".

Завдяки вильоту Вільяреала Шахтар отримає пряму путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів на сезон 2022/23. Посприяла дискваліфікація росіян, після якої путівка дістанеться українській команді.

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