Наші за кордоном

Де Дзербі та 18-річний рекордно зганьбили Евертон в АПЛ – ефектний погром з активною участю Віталія Миколенка тягне на відставку. Ньюкасл обірвав переможну серію Арсенала – Олександр Зінченко отримує респект легенди, але дає шанс конкурентам.

Андрій Лунін потрапив у стартовий склад Реала на перший матч Кубка Іспанії та відстояв на нуль. Роман Яремчук повернувся до тренувань з Брюгге.

Трансфери українців

Шахтар отримав покращену пропозицію від Арсенала щодо Мудрика. Михайло може стати гравцем англійського клубу до кінця тижня, адже 70 мільйонів змусили Шахтар задуматися.

Ліонель Мессі остаточно визначився з майбутнім після тріумфу на ЧС-2022. Челсі виграв боротьбу за чемпіона світу – 127 млн євро і новий трансферний рекорд.

Роналду

Кріштіану Роналду представили гравцем Аль-Насра. Португалець заробить рекордні півмільярда в Саудівській Аравії. Роналду сконфузився на першому ж інтерв'ю в Аль-Насрі – зірка не розуміє, куди приїхав. Кріш пояснив, чому перейшов у Аль-Наср.