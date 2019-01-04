Головні новини футболу 3 січня: Манчестер Сіті завдав першої поразки Ліверпулю в АПЛ, Шахтар знайшов бразильця в ОАЕ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 січня.

Україна

Донецький Шахтар може придбати півзахисника Аль-Айна Кайо Фернандеса. Натомість форвард Михайло Сергійчук покинув Ворсклу.

Паулу Фонсека зізнався, заради якого клубу зможе покинути Шахтар і назвав головні правила, які діють у донецькій команді.

"Ракицький – головне розчарування", – легенда Шахтаря Сергій Ященко оцінив виступи команди в першій половині сезону.

Трансфери

Півзахисник Арсенала Аарон Ремзі підписав попередній контракт із Ювентусом. Але туринці хочуть отримати його вже взимку та не чекати до наступного літа.

Німецький РБ Лейпциг продасть Вернера, якщо той не продовжить контракт з клубом. Натомість Шальке готовий розглянути пропозиції щодо трансферів Коноплянки і Харіта.

Також Челсі та Ліон майже завершили трансфер Фекіра за 50 млн фунтів, а іспанська Барселона хоче підписати Павара зі Штутгарта.

Інші топ-події

Манчестер Сіті переміг Ліверпуль і закрутив інтригу в АПЛ – відео голів та огляд матчу. А в Іспанії Вільяреал вирвав нічию у матчі проти мадридського Реала.

Слідчий УЄФА підтвердив можливість виключення Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів через фінансовий фейр-плей. Легендарний Андрес Іньєста назвав топ-4 фаворитів Ліги чемпіонів – Реал та Ювентус поза списком.

Кріштіану Роналду став найкращим гравцем року за версією Globe Soccer Awards 2018. Натомість керманич збірної Франції Дідьє Дешам – найкращий тренер 2018 року.