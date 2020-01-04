Головні новини футболу 3 січня: Динамо підписує новачка, який грав у Росії, український хавбек переїхав у Європу

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 січня.

Трансфери

Динамо анонсувало перехід нігерійського вінгера Беніто (Олабірана Блессінга Муїви). 21-річний нігерієць 10 січня повинен пройти медогляд, після чого підпише контракт на 3,5 роки. Останнім клубом Беніто був російський Тамбов, який він покинув на правах вільного агента.

Натомість з іншим потенційним новачком киян поки не складається. Осієк відхилив пропозицію Динамо щодо трансферу нападника хорватського Мірко Маріча.

У європейських чемпіонатах стало на одного українця більше. Півзахисник Десни Артем Фаворов перейшов у Академію Пушкаша – команда йде у групі лідерів чемпіонату Угорщини. Чернігівський клуб вперше у своїй історії заробив гроші на трансфері футболіста.

Екс-форвард збірної України Марко Девіч покинув Вождовац, пробувши у сербській команді лише 4 місяці.

Україна

Бельгійський новачок Динамо Ібрагім Каргбо полетить на збори до Туреччини з першою командою, а півзахисник Шахтаря викликаний до олімпійської збірної Бразилії.

Тамаш Кадар може покинути Динамо та повернутися в Угорщину – у його послугах зацікавлений віце-чемпіон країни Фехервар, за який виступає українець Іван Петряк. За інформацією місцевих ЗМІ, захисник точно змінить клуб вже цієї зими.

Інші головні події

Покарання Райо Вальєкано у "справі Романа Зозулі" призупинене. Апеляційний комітет Федерації футболу Іспанії мотивував це тим, що клуб мав мало часу на подання апеляції. Нагадаємо, Райо Вальєкано отримав штраф в розмірі 18 тисяч євро та часткове закриття трибун на два домашні матчі через образи місцевих фанатів на адресу українського форварда.

Златан Ібрагімовіч забив перший гол за Мілан після повернення до лав "россонері". Шведський форвард відзначився забитим м'ячем у матчі проти аматорської команди.

"Футбол 24" виділив топ-матчі євровікенду – кілька поєдинків привертають увагу.