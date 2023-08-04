Єврокубки

Ворскла вилетіла з Ліги конференцій, програвши Ділі. Полтавці втретє поспіль завершили євросезон у першому ж раунді.

Динамо отримало суперника у кваліфікації Ліги конференцій. Зоря і СК Дніпро-1 дізналися потенційних суперників у Лізі Європи.

Роман Безус оформив дубль у єврокубку. Євген Коноплянка дебютував за Клуж драматичним вильотом з Ліги конференцій, а в ихованець Карпат створив сенсацію в Андоррі.

Україна

Артем Довбик стане гравцем Жирони – СК Дніпро-1 підтвердив трансфер. Динамо віддало Зорі ще трьох гравців – кількість орендованих киян досягла шести.

Шахтар покарав Анатолія Трубіна за відмову продовжити контракт і готовий "маринувати" голкіпера в запасі весь сезон. Дмитро Чигринський завершує повернення в Шахтар.

СК Дніпро-1 визначився з майбутнім Кучера після вильоту з Ліги чемпіонів. Телепул протримався 1 тур – клуб УПЛ повідомив про вихід із проекту.

Європа

Михайло Мудрик допоміг Челсі вирвати нічию з Борусією Д – українець долучився до рятівного гола. Зінченко повернеться до тренувань з Арсеналом – Артета розповів, коли чекати Олександра на полі.

Перший конфлікт Мессі в Маямі: аргентинець у стилі Пепе зніс опонента, а потім переслідував аж до роздягальні. Лідер молодіжної збірної України може опинитися в АПЛ.