Ліга чемпіонів

Донецький Шахтар здобув вольову перемогу над Генком у першому матчі кваліфікації ЛЧ – відео голів та огляд поєдинку.

Керманич "гірників" Роберто Де Дзербі оцінив гру своїх підопічних на старті єврокубків. Ліга чемпіонів: Рейнджерс пережив жах 3-х хвилин, Монако впорався зі Спартою, Шериф Вернидуба шокував Црвену Звезду.

Трансфери

Туринський Ювентус підписав чемпіона світу, на якого претендував Шахтар. Натомість Монако підсилився хавбеком Ліона за 12 млн євро – він може зіграти з донеччанами в битві за ЛЧ.

Чемпіон Європи-2020 офіційно перейшов у Дженоа як вільний агент. Шотландський Селтік підписав двох ветеранів англійської Прем'єр-ліги.

Інші топ-події

На Іграх у Токіо Бразилія вирвала путівку до фіналу Олімпіади в драматичній серії пенальті. Натомість Іспанія дотиснула Японію завдяки ефектному голу зірки Реала.

Олександр Шовковський зворушливо попрощався зі збірною України вслід за Шевченком. Англійський Ліверпуль продовжив контракт із Фабінью.