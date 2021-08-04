Головні новини футболу 3 серпня: Шахтар важко стартував у Лізі чемпіонів, Іспанія і Бразилія – у фіналі Олімпіади-2020
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 серпня.
Ліга чемпіонів
Донецький Шахтар здобув вольову перемогу над Генком у першому матчі кваліфікації ЛЧ – відео голів та огляд поєдинку.
Керманич "гірників" Роберто Де Дзербі оцінив гру своїх підопічних на старті єврокубків. Ліга чемпіонів: Рейнджерс пережив жах 3-х хвилин, Монако впорався зі Спартою, Шериф Вернидуба шокував Црвену Звезду.
Трансфери
Туринський Ювентус підписав чемпіона світу, на якого претендував Шахтар. Натомість Монако підсилився хавбеком Ліона за 12 млн євро – він може зіграти з донеччанами в битві за ЛЧ.
Чемпіон Європи-2020 офіційно перейшов у Дженоа як вільний агент. Шотландський Селтік підписав двох ветеранів англійської Прем'єр-ліги.
Інші топ-події
На Іграх у Токіо Бразилія вирвала путівку до фіналу Олімпіади в драматичній серії пенальті. Натомість Іспанія дотиснула Японію завдяки ефектному голу зірки Реала.
Олександр Шовковський зворушливо попрощався зі збірною України вслід за Шевченком. Англійський Ліверпуль продовжив контракт із Фабінью.